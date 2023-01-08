ОК «Центр» повідомили про знищення ворожого гелікоптера

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«Сьогодні, 8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування «Центр» з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, знищили ворожий гелікоптер ймовірно Ка-52 та БПЛА Орлан-10, який намагався здійснити розвідку наших позицій», - йдеться у повідомленні.

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У свою чергу ОК «Північ» повідомило, що ворог сьогодні знову обстрілював прикордонні райони Чернігівської області.