ОК "Центр" сообщили об уничтожении вражеского вертолета

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«Сегодня, 8 января 2023 года, воины ЗРК С-300В1 воздушного командования «Центр» с 11:00 до 14:00, на восточном направлении, уничтожили вражеский вертолет вероятно Ка-52 и БПЛА Орлан-10, который пытался осуществить разведку наших позиций», - говорится в сообщении.

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В свою очередь ОК «Север» сообщило, что враг сегодня снова обстреливал приграничные районы Черниговской области.