ОК "Південь": ворог намагався приховано захопити спостережний пункт ЗСУ, відкритим вогнем був зупинений та ретирувався
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" інформує, що обстановка в операційній зоні складна та напружена, але контрольована. Ворог на своїх облаштованих рубежах оборони, не має суттєвих змін у кількості, і щодня втрачає в якості морально-психологічного стану, передає УНН.
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Силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню ворог намагався приховано захопити наш спостережний пункт. Відкритим вогнем був зупинений та ретирувався.
Продовжив практику авіаційних ударів по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Тричі атакував. Успіху не мав.
Застосував 2 протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи протиповітряної оборони. Результат мав прикрий, пише ОК "Південь".
Чотириразово за день ворог атакував Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі гатив з "Граду".
Цитата
"На щастя, всі снаряди впали у відкриту місцевість. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні.
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