ОК "Юг": враг пытался скрытно захватить наблюдательный пункт ВСУ, открытым огнем был остановлен и ретировался

Детали

Силами мотострелкового взвода при поддержке реактивной системы залпового огня враг пытался скрытно захватить наш наблюдательный пункт. Открытым огнем был остановлен и ретирован.

Продолжил практику авиационных ударов по нашим позициям вдоль линии соприкосновения. Трижды атаковал. Удачи не имел.

Применил 2 противорадиолокационные ракеты для уничтожения нашей системы противовоздушной обороны. Результат был досадный, пишет ОК "Юг".

Четырехкратно за день враг атаковал Зеленодольскую общину Криворожья тяжелой ствольной артиллерией и дважды бил из "Града".

Цитата

"К счастью, все снаряды упали в открытую местность. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские защитники уничтожили 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке.