ОК "Юг": враг пытался скрытно захватить наблюдательный пункт ВСУ, открытым огнем был остановлен и ретировался
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" информирует, что обстановка в операционной зоне сложная и напряженная, но контролируемая. Враг на своих обустроенных рубежах обороны не имеет существенных изменений в количестве и ежедневно теряет в качестве морально-психологического состояния, передает УНН.
Детали
Силами мотострелкового взвода при поддержке реактивной системы залпового огня враг пытался скрытно захватить наш наблюдательный пункт. Открытым огнем был остановлен и ретирован.
Продолжил практику авиационных ударов по нашим позициям вдоль линии соприкосновения. Трижды атаковал. Удачи не имел.
Применил 2 противорадиолокационные ракеты для уничтожения нашей системы противовоздушной обороны. Результат был досадный, пишет ОК "Юг".
Четырехкратно за день враг атаковал Зеленодольскую общину Криворожья тяжелой ствольной артиллерией и дважды бил из "Града".
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"К счастью, все снаряды упали в открытую местность. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.
Напомним
Украинские защитники уничтожили 29 рашистов, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке.