ОК "Південь": рівень ракетної загрози дуже високий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Рівень ракетної загрози з боку Чорного моря наразі дуже високий. Про це повідомили в ОК "Південь", передає УНН.
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"В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" може сягати 24.
Рівень ракетної загрози дуже високий", - написали в ОК "Південь".
Деталі
В ОК "Південь" наголосили, що так само, не можна виключати імовірність дронових атак. Також, ворог, очевидно, продовжить нанесення авіаційних бомбових ударів та артилерійські обстріли прифронтових регіонів.
В Оперативному командуванні закликають відповідально ставитись до сигналів повітряної тривоги, не втрачати пильності і оперативності реакції.
Також, в ОК "Південь" зазначили, що на тлі активізації бойових подій ворог посилює атаки на цивільний сектор.
"Протягом дня завдав черговий авіаційний бомбовий удар та застосовував ударні дрони типу "Ланцет" по Херсонському району. Зруйновано церкву та крамницю, пошкоджено близько 20 житлових будинків.
5 разів ворог гатив з артилерії по обласному центру Херсонщини, вів вогонь і по Бериславському району, де також зазнали руйнувань та пошкоджень житлові будинки, поранено 1 цивільну особу", - написали в Оперативному командуванні.
Нагадаємо
В ОП натякнули на збиття повітряних цілей у Дніпропетровській області.