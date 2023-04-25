ОК "Юг": уровень ракетной угрозы очень высокий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Уровень ракетной угрозы со стороны Черного моря сейчас очень высокий. Об этом сообщили в ОК "Юг", передает УНН.
Цитата
"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое. Сейчас на боевом дежурстве 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" может достигать 24.
Уровень ракетной угрозы очень высокий", - написали в ОК "Юг".
Детали
В ОК "Юг" отметили, что так же, нельзя исключать вероятность дроновых атак. Также, враг, очевидно, продолжит нанесение авиационных бомбовых ударов и артиллерийские обстрелы прифронтовых регионов.
В Оперативном командовании призывают ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги, не терять бдительности и оперативности реакции.
Также, в ОК "Юг" отметили, что на фоне активизации боевых событий враг усиливает атаки на гражданский сектор.
"В течение дня нанес очередной авиационный бомбовый удар и применял ударные дроны типа "Ланцет" по Херсонскому району. Разрушены церковь и магазин, повреждено около 20 жилых домов.
5 раз враг бил из артиллерии по областному центру Херсонщины, вел огонь и по Бериславскому району, где также подверглись разрушениям и повреждениям жилые дома, ранен 1 гражданский человек", - написали в Оперативном командовании.
Напомним
В ОП намекнули на сбитие воздушных целей в Днепропетровской области.