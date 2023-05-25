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ОК “Південь”: Над Миколаївщиною та Одещиною знищили 4 ворожих БПЛА

ОК “Південь”: Над Миколаївщиною та Одещиною знищили 4 ворожих БПЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Під час нічної ворожої атаки над Миколаївською та Одеською областями було знищено 4 безпілотники, повідомляє оперативне командування “Південь” у Facebook, пише УНН.

Деталі 

ОК “Південь” повідомляє, що протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу “Shahed-131/136” над Миколаївщиною і ще 1 над Одещиною. 

Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не було допущено. 

Доповнення 

Усього з початку застосування російськими військами іранських дронів, Силами оборони півдня України знищено 357 “Shahed-131/136”.

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