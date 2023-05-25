Атака БПЛА на Київщину: усі цілі було знищено - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Ворог атакував Київську область ударними безпілотниками. Усі БПЛА було виявлено та знищено, повідомляє Київська МВА, пише УНН.
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“Після найдовшої паузи в травні – тривалістю 4 дні, рашисти знову атакували Київ з повітря. Противник, за попередніми даними, застосував боєприпаси “Shahed”.
Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено”, - повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо
Вночі Київська ОВА повідомляла про роботу ППО.