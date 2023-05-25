Атака БПЛА на Киевщину: все цели были уничтожены - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Враг атаковал Киевскую область ударными беспилотниками. Все БПЛА были обнаружены и уничтожены, сообщает Киевская ГВА, пишет УНН.
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“После самой длинной паузы в мае – продолжительностью 4 дня, рашисты снова атаковали Киев с воздуха. Противник, по предварительным данным, применил боеприпасы “Shahed”.
Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствам нашей противовоздушной обороны. Ударов по Киеву не допущено”, - сообщает начальник КГВА Сергей Попко.
Напомним
Ночью Киевская ОВА сообщала о работе ПВО.