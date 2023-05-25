ОК "Юг": Над Николаевской и Одесской областями уничтожили 4 вражеских БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Во время ночной вражеской атаки над Николаевской и Одесской областями было уничтожено 4 беспилотника, сообщает оперативное командование “Юг” в Facebook, пишет УНН.
Детали
ОК “Юг” сообщает, что в течение ночной воздушной атаки силами противовоздушной обороны сбито 3 дрона-камикадзе типа “Shahed-131/136” над Николаевщиной и еще 1 над Одесской областью.
Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не было допущено.
Дополнение
Всего с начала применения российскими войсками иранских дронов, Силами обороны юга Украины уничтожено 357 “Shahed-131/136”.
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