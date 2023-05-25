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ОК "Юг": Над Николаевской и Одесской областями уничтожили 4 вражеских БПЛА

ОК "Юг": Над Николаевской и Одесской областями уничтожили 4 вражеских БПЛА

Киев • УНН

 • 552844 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Во время ночной вражеской атаки над Николаевской и Одесской областями было уничтожено 4 беспилотника, сообщает оперативное командование “Юг” в Facebook, пишет УНН.

Детали 

ОК “Юг” сообщает, что в течение ночной воздушной атаки силами противовоздушной обороны сбито 3 дрона-камикадзе типа “Shahed-131/136” над Николаевщиной и еще 1 над Одесской областью. 

Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не было допущено. 

Дополнение 

Всего с начала применения российскими войсками иранских дронов, Силами обороны юга Украины уничтожено 357 “Shahed-131/136”.

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