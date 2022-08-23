ОК «Південь»: Чорноморський флот РФ тримає напоготові 28 «Калібрів»

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«В Чорному морі серед 13 кораблів, що маневрують вздовж кримського узбережжя, укриваючись в ракетно-безпечних для себе районах, 4 ракетоносії, серед яких 1 підводний, споряджені 28 ракетами типу «Калібр», — йдеться у повідомленні.

В командуванні ще раз нагадали про необхідність дотримання алгоритму дій за сигналами повітряної тривоги, уважність до імовірності артилерійських обстрілів на Миколаївщині, Херсонщині, Нікопольщині, Криворіжжі, неприпустимості нехтування небезпекою.

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