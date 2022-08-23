ОК «Юг»: Черноморский флот РФ держит наготове 28 «Калибров»
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило, что Черноморский флот РФ держит наготове 28 «калибров», которые могут атаковать Украину. Об этом информирует УНН.
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«В Черном море среди 13 кораблей, маневрирующих вдоль крымского побережья, укрываясь в ракетно-безопасных для себя районах, 4 ракетоносителя, среди которых 1 подводный, снаряженные 28 ракетами типа «Калибр», — говорится в сообщении.
В командовании еще раз напомнили о необходимости соблюдения алгоритма действий по сигналам воздушной тревоги, внимательности к вероятности артиллерийских обстрелов в Николаевской и Херсонской областях, а также в Никопольском и Криворожском районах.
Напомним
Защитники южных рубежей уничтожили 17 оккупантов и враждебный «Бук».