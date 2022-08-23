Захисники південних рубежів знищили 17 окупантів і ворожий "Бук"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Оперативне командування “Південь“ повідомило про знищення 17 рашистів та 7 одиниць воєнної техніки окупантів. Про це інформує УНН.
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На півдні України триває робота з ліквідації російських окупантів. Протягом доби українськими воїни знищили ще 17 загарбників та їхню техніку
Окрім рашистів було знищено:
– зенітно-ракетний комплекс "Бук";
– буксирований мінометний комплекс "Сані" 120 мм калібру;
– 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки.
Нагадаємо
Протягом доби українські військові знищили 4 склади БК і 3 бази окупантів.