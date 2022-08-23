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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защитники южных рубежей уничтожили 17 оккупантов и вражеский "Бук"

Киев • УНН

 • 110301 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Оперативное командование “Юг“ сообщило об уничтожении 17 рашистов и 7 единиц военной техники оккупантов. Об этом информирует УНН.

Защитники южных рубежей уничтожили 17 оккупантов и вражеский "Бук"

Детали

На юге Украины продолжается работа по ликвидации российских оккупантов. За сутки украинскими воины уничтожили еще 17 захватчиков и их технику

Кроме рашистов было уничтожено:

–зенитно-ракетный комплекс "Бук";
–буксированный минометный комплекс "Сани" 120 мм калибра;
– 5 единиц автомобильной и бронированной техники.

Напомним

В течение суток украинские военные уничтожили 4 состава БК и 3 базы оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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