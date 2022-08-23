Защитники южных рубежей уничтожили 17 оккупантов и вражеский "Бук"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Оперативное командование “Юг“ сообщило об уничтожении 17 рашистов и 7 единиц военной техники оккупантов. Об этом информирует УНН.
Детали
На юге Украины продолжается работа по ликвидации российских оккупантов. За сутки украинскими воины уничтожили еще 17 захватчиков и их технику
Кроме рашистов было уничтожено:
–зенитно-ракетный комплекс "Бук";
–буксированный минометный комплекс "Сани" 120 мм калибра;
– 5 единиц автомобильной и бронированной техники.
Напомним
В течение суток украинские военные уничтожили 4 состава БК и 3 базы оккупантов.