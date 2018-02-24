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26 березня, 09:27 • 222186 перегляди

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26 березня, 08:24 • 327076 перегляди

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25 березня, 17:08 • 214650 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 239900 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254944 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247007 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136389 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

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ОІ-2018: український спортсмен прийме участь у лижних гонках

ОІ-2018: український спортсмен прийме участь у лижних гонках

Київ • УНН

 • 9506 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У п'ятнадцятий змагальний день український спорстмен боротиметься за медалі Олімпіади-2018 у Пхьончхані у лижних гонках, а саме дисципліні мас-старт на 50 км серед чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт НОК України.

Лижні перегони (мас-старт, 50 км, класичний стиль)

Чоловіки

Початок - 7.00.

Україну представить Олексій Красовський.

Як повідомляв УНН, біатлоніст збірної України Сергій Семенов дав оцінку своєї крайньої гонки на Олімпіаді в Пхьончхані та підбив підсумки своїх виступів у нинішньому сезоні.

Українські Національні Новини

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