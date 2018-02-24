ОІ-2018: український спортсмен прийме участь у лижних гонках
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У п'ятнадцятий змагальний день український спорстмен боротиметься за медалі Олімпіади-2018 у Пхьончхані у лижних гонках, а саме дисципліні мас-старт на 50 км серед чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт НОК України.
Лижні перегони (мас-старт, 50 км, класичний стиль)
Чоловіки
Початок - 7.00.
Україну представить Олексій Красовський.
Як повідомляв УНН, біатлоніст збірної України Сергій Семенов дав оцінку своєї крайньої гонки на Олімпіаді в Пхьончхані та підбив підсумки своїх виступів у нинішньому сезоні.