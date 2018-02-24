ОІ-2018: український спортсмен прийме участь у лижних гонках

Лижні перегони (мас-старт, 50 км, класичний стиль)

Чоловіки

Початок - 7.00.

Україну представить Олексій Красовський.

Як повідомляв УНН, біатлоніст збірної України Сергій Семенов дав оцінку своєї крайньої гонки на Олімпіаді в Пхьончхані та підбив підсумки своїх виступів у нинішньому сезоні.