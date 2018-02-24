ОИ-2018: украинский спортсмен примет участие в лыжных гонках

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В пятнадцатый соревновательный день украинский спорстмен будет бороться за медали Олимпиады-2018 в Пхенчхане в лыжных гонках, а именно дисциплине масс-старт на 50 км среди мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт НОК Украины.