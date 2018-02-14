ОІ-2018: Україна оголосила склад на естафетну гонку з санного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Естафетою завершаться змагання у представників санного спорту на XXIII зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
Не дивлячись на те, що лише вдруге розіграють медалі у цьому виді програми на найголовніших стартах чотириріччя, Україна також буде представлена у даному виді програмі.
За рішенням тренерського складу українська команда виступить у такому складі:
Антон Дукач, Олена Шхумова (обидва одномісні сані), Олександр Оболончик і Роман Захарків (двомісні сані).
Зазначається, що змагання розпочнуться 15 лютого о 14:30 за київським часом.
Як повідомляв УНН, четверо українських саночників не зуміли увійти до двадцятки кращих перед фінальними одиночними заїздами у жінок та чоловіків.