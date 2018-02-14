ОИ-2018: Украина объявила состав на эстафетную гонку по санному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Эстафетой завершатся соревнования у представителей санного спорта на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Несмотря на то, что только второй раз разыграют медали в этом виде программы на главных стартах четырехлетия, Украина также будет представлена в данном виде программы.
По решению тренерского состава украинская команда выступит в следующем составе:
Антон Дукач, Елена Шхумова (оба одноместные сане), Александр Оболончик и Роман Захаркив (двухместные сане).
Отмечается, что соревнования начнутся 15 февраля в 14:30 по киевскому времени.
Как сообщал УНН, четверо украинских саночников не сумели войти в двадцатку лучших перед финальными одиночными заездами у женщин и мужчин.