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ОІ-2018: Німеччина і Канада розділили "золото" у бобслеї

Київ • УНН

 • 10502 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У десятий змагальний день Олімпійських ігор у Південній Кореї стартували заїзди у бобслеї, повідомляє УНН з посиланням на МОК.

Канадський екіпаж Джастін Кріппс і Олександр Копач разом з німецьким екіпажем Франческо Фрідріх/Торстен Маргіс продемонстрували однаковий час подолання траси – 3:16,86 хв, та виграли чоловічі змагання двійок в бобслеї.

Примітно, що срібна медаль в цій дисципліні нікому не дісталася, а "бронза" на рахунку дуету з Латвії – Оскар Мелбардіс та Яніс Стренга.

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Зауважимо, що це другий випадок в історії? коли в бобслеї у двійках золоті нагороди одержали одразу два екіпажі. У 1998 році в Нагано "золото" отримали представники Канади та Італії.

Додамо також, Німеччина завоювала вісім золотих медалей в бобслеї в чоловічих двійках починаючи з 1928 року. Перше олімпійське "золото" Кріппса/Копача дало Канаді тільки другу перемогу в змаганнях двійко з моменту перемоги Людерса в Нагано 20 років тому.

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