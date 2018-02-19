ОИ-2018: Германия и Канада разделили "золото" в бобслее
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В десятый соревновательный день Олимпийских игр в Южной Корее стартовали заезды в бобслее, сообщает УНН со ссылкой на МОК.
Канадский экипаж Джастин Криппс и Александр Копач вместе с немецким экипажем Франческо Фридрих/Торстен Маргис продемонстрировали одинаковое время преодоления трассы - 3:16,86 мин, и выиграли мужские соревнования двоек в бобслее.
Примечательно, что серебряная медаль в этой дисциплине никому не досталась, а "бронза" на счету дуэта из Латвии - Оскар Мелбардис и Янис стренг.
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Заметим, что это второй случай в истории, когда в бобслее в двойках золотые награды получили сразу два экипажа. В 1998 году в Нагано "золото" получили представители Канады и Италии.
Добавим также, Германия завоевала восемь золотых медалей в бобслее в мужских двойках начиная с 1928 года. Первое олимпийское "золото" Криппса/Копача дало Канаде только вторую победу в соревнованиях двое с момента победы Людерса в Нагано 20 лет назад.