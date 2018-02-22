ОІ-2018: Білорусь перемогла в жіночій біатлонній естафеті, Україна поза топ-10
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У південнокорейському Пхьончхані відбулася жіноча естафетна гонка з біатлону, в якій Україну представляли Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина, передає кореспондент УНН.
Ірина Варвинець почала виступ у складі України і провела ідеально перший вогневий рубіж, однак у "стійці" у неї стався завал – штрафне коло, яке призвело до відставання більше півтори хвилини (17-е місце) при передачі першої естафети.
Віта Семеренко за схожим сценарієм пройшла свою дистанцію – чиста стрільба у положенні лежачи та 1 коло штрафу на "стійці". Як наслідок - 17 місце і більше 2 хвилин відставання від Фінляндії.
Значний прогрес продемонструвала для збірної Джима, яка підняла команду на 10 місце при передачі естафети Меркушиній +1:06,3 хв. Меркушина також демонструвала високі показники при стрільбі, але вище 11-ї позиції Україні фінішувати не вдалося (2+10) +1:41,4 хв.
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Золота медаль у збірної Білорусі (0+9), на 10,7 секунд від них відстала Швеція (0+12). Бронзовий комплект медалей у Франції (0+14).
Примітно, що одні із фавориток перегонів німкені мали три штрафні кола та 11 використаних додаткових медалей і посіли тільки 8-ме місце.
Зауважимо, що українська жіноча збірна вигравала золоті медалі в естафеті на Іграх у Сочі-2014.