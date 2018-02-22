ОИ-2018: Беларусь победила в женской биатлонной эстафете, Украина вне топ-10
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В южнокорейском Пхенчхане состоялась женская эстафетная гонка по биатлону, в которой Украину представляли Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина, передает корреспондент УНН.
Ирина Варвинец начала выступление в составе Украины и провела идеально первый огневой рубеж, однако в "стойке" у нее произошел завал - штрафной круг, что привело к отставанию в более полутора минут (17-е место) при передаче первой эстафеты.
Вита Семеренко по схожему сценарию прошла свою дистанцию - чистая стрельба в положении лежа и 1 круг штрафа на "стойке". Как следствие - 17 место и более 2 минут отставания от Финляндии.
Значительный прогресс продемонстрировала для сборной Джима, которая подняла команду на 10 место при передаче эстафеты Меркушино1 - 1:06,3 мин. Меркушина также демонстрировала высокие показатели при стрельбе, но выше 11-й позиции Украине финишировать не удалось (2+10) +1:41,4 мин.
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Золотая медаль у сборной Беларуси (0+9), на 10,7 секунд от них отстала Швеция (0+12). Бронзовый комплект медалей во Франции (0+14).
Примечательно, что одни из фавориток гонки немки имели три штрафных круга и 11 использованных дополнительных медалей и заняли только 8-е место.
Заметим, что украинская женская сборная выигрывала золотые медали в эстафете на Играх в Сочи-2014.