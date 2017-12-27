Оголошено відкритий конкурс на зайняття п’яти посад членів НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Конкурсна комісія оголосила відкритий конкурс на зайняття п’яти посад членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення конкурсної комісії,обліковане на сайті ВРУ.
“Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до свого рішення оголошує відкритий конкурс на зайняття п’яти посад членів НКРЕКП. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи, що визначені Порядком та умовами проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена НКРЕКП”, — їдеться в повідомлені.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, які надають повноваження Главі держави призначати декількох членів Комісії на короткий період до моменту призначення нових членів за результатами відкритого конкурсу.
7 грудня 2017 року Верховна Рада дозволила Президенту України Петру Порошенку тимчасово без конкурсу призначати членів Нацкомісії з питань регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Парламентарі 233 голосами підтримали відповідний урядовий законопроект.