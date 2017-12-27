Объявлен открытый конкурс на занятие пяти должностей членов НКРЭКУ

"Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, согласно своего решения объявляет открытый конкурс на занятие пяти должностей членов НКРЭКУ. Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают документы, определенные Порядком и условиями проведения открытого конкурсного отбора на должности члена НКРЭКУ", - идеться в сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которые предоставляют полномочия главе государства назначать нескольких членов Комиссии на короткий период до момента назначения новых членов по результатам открытого конкурса.

7 декабря 2017 Верховная Рада разрешила Президенту Украины Петру Порошенко временно без конкурса назначать членов Нацкомиссии по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. Парламентарии 233 голосами поддержали соответствующий правительственный законопроект.