Оголошено ведучих та порядок виступів учасників Національного відбору на Євробачення 2022
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На сторінці у Facebook в спільноті, що присвячена пісенному конкусу Євробачення розмістили порядковий список виступів учасників нацвідбору, про це інформує УНН.
Деталі
Оголошено порядок виступів учасників Національного відбору на Євробачення 2022:
1. Cloudless
2. Michael Soul
3. Our Atlantic
4. Barleben
5. Roxolana
6. Kalush Orchestra
7. Wellboy
8. Alina Pash
Ведучими відбору будуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA: ПЕРШИЙ.
Нагадаємо, оцінюватимуть виступи артистів телеглядачі та журі (Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін). Їхні голоси розподіляються 50/50.