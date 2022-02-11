Объявлены ведущие и порядок выступлений участников Национального отбора на Евровидение 2022
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На странице в Facebook в сообществе, которое посвящено песенному конкусу Евровидение разместили порядковый список выступлений участников нацотбора, об этом информирует УНН.
Детали
Объявлен порядок выступлений участников Национального отбора на Евровидение 2022:
1. Cloudless
2. Michael Soul
3. Our Atlantic
4. Barleben
5. Roxolana
6. Kalush Orchestra
7. Wellboy
8. Alina Pash
Ведущими отбора будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ.
Напомним, будут оценивать выступления артистов телезрители и жюри (Тина Кароль, Джамала и Ярослав Лодыгин). Их голоса распределяются 50/50.