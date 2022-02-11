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15 марта, 19:03 • 104231 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137793 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120208 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113960 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102995 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100528 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89184 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Объявлены ведущие и порядок выступлений участников Национального отбора на Евровидение 2022

Объявлены ведущие и порядок выступлений участников Национального отбора на Евровидение 2022

Киев • УНН

 • 17105 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. На странице в Facebook в сообществе, которое посвящено песенному конкусу Евровидение разместили порядковый список выступлений участников нацотбора, об этом информирует УНН.

Детали

Объявлен порядок выступлений участников Национального отбора на Евровидение 2022:
1. Cloudless
2. Michael Soul
3. Our Atlantic
4. Barleben
5. Roxolana
6. Kalush Orchestra
7. Wellboy
8. Alina Pash

Ведущими отбора будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ.

Напомним, будут оценивать выступления артистов телезрители и жюри (Тина Кароль, Джамала и Ярослав Лодыгин). Их голоса распределяются 50/50.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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