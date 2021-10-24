Оголошено переможницю нацвідбору на Дитяче Євробачення-2021

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Переможницю з-поміж 11 учасників визначили за результатами оцінювання журі та онлайн-голосування глядачів.

Олена Усенко виконувала авторську пісню “Важіль” і отримала від членів журі 52 бали, від глядачів 11 балів, загалом — 63 бали.

“Я хочу сказати усім величезне дякую. Дякую Олександру Балабанову, тому що перемогою минулого року ти дав мені стимул. Я говорю величезне „Дякую“ усім членам журі! Моя пісня називається „Важіль“. Важіль — це про ухвалення рішення, рішення бути щасливим”, — прокоментувала Олена.

Фінал Національного відбору відбувся у неділю, 24 жовтня, у форматі прямого ефіру на суспільному телеканалі UA: КУЛЬТУРА з використанням відеозаписів виконання 11-ма учасниками наживо однієї своєї пісні або пісні, наданої Суспільним для тих, хто на першому етапі відбору не виконував оригінальної пісні.

Півфінали та фінал конкурсу відбудеться в одному з найефектніших концертних залів Франції — музичному театрі “La Seine Musicale” у Парижі, який розташований на острові Сегуін посеред річки Сена. Його збудували у 2017 році на місці закритого у 1992 році заводу концерну Renault.

Музичний театр вражає розмірами таінноваційною архітектурою. Його ще називають футуристичні врата у світ культури".