Объявлена победительница национального отбора на Детское Евровидение-2021
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Победительницей Национального отбора на Детский песенный конкурс Евровидение-2021 стала Елена Усенко. Она будет представлять Украину в Париже на Детском Евровидении в Париже 19 декабря, пишет УНН со ссылкой на “Общественное”.
Детали
Победительницу среди 11 участников определили по результатам оценки жюри и онлайн-голосования зрителей.
Елена Усенко выполняла авторскую песню “Важіль” и получила от членов жюри 52 балла, от зрителей 11 баллов, в общем — 63 балла.
“Я хочу сказать всем огромное спасибо. Спасибо Александру Балабанову, потому что победой в прошлом году ты дал мне стимул. Я говорю огромное „Спасибо“ всем членам жюри! Моя песня называется „Важіль“. Рычаг — это о принятии решения, решения быть счастливым”, — прокомментировала Елена.
Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА с использованием видеозаписей выполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной Общественным для тех, кто на первом этапе отбора не выполнял оригинальной песни.
Полуфиналы и финал конкурса состоится в одном из самых эффектных концертных залов Франции — музыкальном театре “La Seine Musicale” в Париже, расположенном на острове Сегуин посреди реки Сена. Его построили в 2017 году на месте закрытого в 1992 году завода концерна Renault.
Музыкальный театр поражает размерами и инновационной архитектурой. Его еще называют футуристические врата в мир культуры".