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Оголошено ім'я лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Цьогорічним лауреатом Міжнародної премії імені Івана Франка став доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міжнародного фонду ім. Франка.

Оголошено ім'я лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка

“У четвер, 27 серпня, у 164-річницю від дня народження генія української нації Івана Франка у Дрогобичі відбулася п’ята урочиста церемонія нагородження лауреата однойменної Міжнародної премії. Цьогоріч найвищу відзнаку в галузі гуманітаристики отримав доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ігор Сердюк. Нагороду присудили за монографію “Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім грошової винагороди, лауреат премії отримав золоту медаль та диплом. У цьому році преміальний фонд становить 170 тисяч гривень.

Довідка. Міжнародну премію імені Івана Франка започатковано Міжнародним фондом Івана Франка у 2015 році. Її заснував онук українського письменника Роланд Франко.

Нагадаємо, Нобелівські лауреати та відомі у світі діячі закликали зробити майбутню вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2 загальнодоступною. 

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