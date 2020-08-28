Объявлено имя лауреата Международной премии им. Ивана Франко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Лауреатом Международной премии имени Ивана Франко стал доктор исторических наук, профессор кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко Игорь Сердюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Международного фонда им. Франко.
"В четверг, 27 августа, в 164-ю годовщину со дня рождения гения украинской нации Ивана Франко в Дрогобыче состоялась пятая торжественная церемония награждения лауреата одноименной Международной премии. В этом году высшую награду в области гуманитаристики получил доктор исторических наук, профессор кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко Игорь Сердюк. Награда присуждена за монографию "Маленький взрослый: Ребенок и детство в Гетманщине XVIII века", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме денежного вознаграждения, лауреат премии получил золотую медаль и диплом. В этом году премиальный фонд составляет 170 тысяч гривен.
Справка. Международную премию имени Ивана Франко основано Международным фондом Ивана Франко в 2015 году. Ее основал внук украинского писателя Роланд Франко.
Напомним, Нобелевские лауреаты и известные в мире деятели призвали сделать будущую вакцину от коронавируса SARS-CoV-2 общедоступной.