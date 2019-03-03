Оголошені попередні результати виборів у Естонії

За даними комісії, друге місце за підсумками електронного голосування зайняла Консервативна народна партія Естонії (13,5%). За нею йдуть “Батьківщина” (12,6%), Центристська партія (11,7%), Соціал-демократична партія (11,4%) і “Естонія 200” (5,5%).

Не долають 5%-вий бар’єр “Зелені Естонії” (2,3%), партія “Багатство життя” (1,5%), Вільна партія (1,2%) і Об’єднана ліва партія Естонії (0,1%). За незалежних кандидатів подано 0,3% голосів.

Раніше в республіці відбулося попереднє (включаючи електронне) голосування, в якому взяли участь рекордні 39,3% виборців (346 395 чоловік), тобто майже на 50 тисяч виборців більше, ніж на парламентських виборах 2015 року.

Голосування на виборах в 101-місний парламент Естонії (Рійгікогу) почалося в неділю о 09:00 і закінчилося о 20:00. Працювала 451 виборча дільниця. За перемогу на виборах боролися 10 партій і 15 незалежних кандидатів. Всього на виборах висунуті 1099 кандидатів.

Нагадуємо, у МЗС прокоментували вибори у Молдові.