Огляд ЖК "Медовий-2" в інфографіці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Нещодавно “Київміськбуд” розпочав продаж нерухомості у новому житловому комплексі “Медовий-2”, що зводиться у Солом’янському районі по вул.Петра Радченка, 27. Портал про нерухомість Domik.ua за допомогою інфографіки розповів про всі нюанси майбутнього комплексу, передає УНН.
ЖК “Медовий-2” — це комплекс з трьох 26 поверхових будинків. Площа 1-кімнатних квартир — від 30 кв.м, площа 2-кімнатних — від 56 кв. м, площа 3-кімнатних квартир — від 75 кв.м, також є великі дворівневі 3,4, 5 і 6-кімнатні. Вартість кв.м — від 13 941 грн. В усіх будинках запроектовані комерційні приміщення, які можна буде придбати для відкриття продовольчих магазинів, аптек, ресторанів, дитячих та розважальних гуртків. Поряд відсутня висотна забудова, тому вид із більшості вікон буде виключно на зелену зону та озера.
Варто зазначити, що столична влада розпочала реконструкцію та благоустрій мікрорайону. Незабаром тут побудують та реконструюють дороги, відкриють нові парки та зони дозвілля, все це зробить проживання в комплексі ще більш комфортним.
Більш детально про комплекс можна дізнатися за посиланням.