Обзор ЖК "Медовый-2" в инфографике

ЖК "Медовый-2" - это комплекс из трех 26-этажных домов. Площадь 1-комнатных квартир - от 30 кв.м, площадь 2-комнатных - от 56 кв. м, площадь 3-комнатных квартир - от 75 кв.м, также есть большие двухуровневые 3, 4, 5 и 6-комнатные. Стоимость кв.м - от 13 941 грн. Во всех домах запроектированы коммерческие помещения, которые можно будет приобрести для открытия продовольственных магазинов, аптек, ресторанов, детских и развлекательных кружков. Рядом отсутствует высотная застройка, поэтому вид из большинства окон будет исключительно на зеленую зону и озера.

Стоит отметить, что столичная власть начала реконструкцию и благоустройство микрорайона. Вскоре здесь построят и реконструируют дороги, откроют новые парки и зоны досуга, все это сделает проживание в комплексе еще более комфортным.

Более подробно о комплексе можно узнать по ссылке.