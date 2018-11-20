Обзор ЖК "Медовый-2" в инфографике

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105440 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111337 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148393 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143357 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135935 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127959 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170351 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118067 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Обзор ЖК "Медовый-2" в инфографике

Обзор ЖК "Медовый-2" в инфографике

Киев  •  УНН

 • 13448 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Недавно "Киевгорстрой" начал продажу недвижимости в новом жилом комплексе "Медовый-2", который возводится в Соломенском районе по ул.Петра Радченко, 27. Портал о недвижимости Domik.ua с помощью инфографики рассказал обо всех нюансах будущего комплекса, передает УНН.

ЖК "Медовый-2" - это комплекс из трех 26-этажных домов. Площадь 1-комнатных квартир - от 30 кв.м, площадь 2-комнатных - от 56 кв. м, площадь 3-комнатных квартир - от 75 кв.м, также есть большие двухуровневые 3, 4, 5 и 6-комнатные. Стоимость кв.м - от 13 941 грн. Во всех домах запроектированы коммерческие помещения, которые можно будет приобрести для открытия продовольственных магазинов, аптек, ресторанов, детских и развлекательных кружков. Рядом отсутствует высотная застройка, поэтому вид из большинства окон будет исключительно на зеленую зону и озера.

Стоит отметить, что столичная власть начала реконструкцию и благоустройство микрорайона. Вскоре здесь построят и реконструируют дороги, откроют новые парки и зоны досуга, все это сделает проживание в комплексе еще более комфортным.

Более подробно о комплексе можно узнать по ссылке.

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