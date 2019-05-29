Огляд нового ЖК "Отрада" у столиці

Житловий комплекс “Отрада” зводиться на проспекті Відрадному, 93/2. Це житловий масив Відрадний — новобудова розташована за 2,5 км від однойменної залізничної станції. За 30 м розташована зупинка громадського транспорту, за допомогою якого можна за 20-25 хвилин дістатися до станцій метро “Шулявська” або “Берестейська”.

Забудовник запланував зведення на ділянці землі у 3,4 га семи будинків на 8, 16 і 26 поверхів. Технологія будівництва — монолітно-каркасна, стіни будуть викладені з газоблоку і утеплені мінеральною ватою. Проектом передбачено закритий від автомобілів двір, який мешканці зможуть залишати на дворівневому закритому паркінгу на 570 машиномісць.

Квартири в житловому комплексі “Отрада” будуть здаватися з чорновою обробкою. На підлозі будівельники зроблять цементно-піщану стяжку за технологією “плаваюча підлога” — це дозволить конструкції протистояти навантаженням, що виникають під час усадки будинку, і не піти тріщинами. В санвузлах буде прокладена гідроізоляція, стіни — без обробки.

Укомплектовані всі квартири будуть металевими протиударними дверима, сталевими радіаторами і металопластиковими вікнами з двокамерним склопакетом. Електропроводку проведуть до розподільного щитка, у місцях загального користування встановлять лічильники електроенергії, холодної води і тепла. Опалення в житловому комплексі планують зробити централізованим.

Квартири в новому житловому комплексі доступні для купівлі за повну вартість зі знижкою 10%, у розстрочку на 3 роки або у кредит до 20 років.

У травні 2019 року в ЖК “Отрада” можна купити квартиру за мінімальною ціною 606 981 грн — саме стільки коштує однокімнатне житло площею 33,76 кв. м з урахуванням знижки 10% при повній оплаті. За вже усталеною на ринку новобудов традицією, чим більше кімнат у квартирі, тим нижче цінник квадратного метра — так, у цьому ЖК він варіюється від 17 300 грн до 18 400.

На всі квартири в житловому комплексі можна оформити розстрочку або іпотеку від банків-партнерів “Київміськбуду”. Розстрочка надається максимум на 3 роки, іпотека — на 20 років. Детальніше про умови іпотечного кредитування в ЖК “Отрада” можна дізнатися у відділеннях “Укргазбанку” і “Крісталбанку”.