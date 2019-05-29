Обзор нового ЖК "Отрада" в столице

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 19332 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 41733 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 60313 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 75549 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119708 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110870 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137236 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Обзор нового ЖК "Отрада" в столице

Обзор нового ЖК "Отрада" в столице

Киев  •  УНН

 • 11317 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Новый жилой комплекс "Отрада" возводится в Соломенском районе столицы. Портал недвижимости Domik.ua опубликовал подробный обзор ЖК, возведением которого занимается Холдинговая компания "Киевгорстрой", сообщает УНН.

Жилой комплекс "Отрада" возводится на проспекте Отрадном, 93/2. Это жилой массив Отрадный - новостройка расположена в 2,5 км от одноименной железнодорожной станции. В 30 м расположена остановка общественного транспорта, с помощью которого можно за 20-25 минут добраться до станций метро "Шулявская" или "Берестейская".

Застройщик запланировал на участке земли в 3,4 га строительство семи домов на 8, 16 и 26 этажей. Технология строительства - монолитно-каркасная, стены будут выложены из газоблока и утеплены минеральной ватой. Проектом предусмотрено закрытый от автомобилей двор, который жители смогут оставлять на двухуровневом закрытом паркинге на 570 машиномест.

Квартиры в жилом комплексе "Отрада" будут сдаваться с черновой отделкой. На полу строители сделают цементно-песчаную стяжку по технологии "плавающий пол" - это позволит конструкции противостоять нагрузкам, возникающим при усадке дома, и не пойти трещинами. В санузлах будет проложена гидроизоляция, стены - без отделки.

Укомплектованы все квартиры будут металлическими противоударными дверями, стальными радиаторами и металлопластиковыми окнами с двухкамерным стеклопакетом. Электропроводку проведут к распределительному щитку, в местах общего пользования установят счетчики электроэнергии, холодной воды и тепла. Отопление в жилом комплексе планируют сделать централизованным.

Квартиры в новом жилом комплексе доступны для покупки за полную стоимость со скидкой 10%, в рассрочку на 3 года или в кредит до 20 лет.

В мае 2019 году в ЖК "Отрада" можно купить квартиру по минимальной цене 606 981 грн - именно столько стоит однокомнатное жилье площадью 33,76 кв. м с учетом скидки 10% при полной оплате. По уже сложившейся на рынке новостроек традиции, чем больше комнат в квартире, тем ниже ценник квадратного метра - так, в этом ЖК он варьируется от 17 300 грн до 18 400.

На все квартиры в жилом комплексе можно оформить рассрочку или ипотеку от банков-партнеров "Киевгорстроя". Рассрочка предоставляется максимум на 3 года, ипотека - на 20 лет. Подробнее об условиях ипотечного кредитования в ЖК "Отрада" можно узнать в отделениях "Укргазбанка" и "Кристалбанка".

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