Обзор нового ЖК "Отрада" в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Новый жилой комплекс "Отрада" возводится в Соломенском районе столицы. Портал недвижимости Domik.ua опубликовал подробный обзор ЖК, возведением которого занимается Холдинговая компания "Киевгорстрой", сообщает УНН.
Жилой комплекс "Отрада" возводится на проспекте Отрадном, 93/2. Это жилой массив Отрадный - новостройка расположена в 2,5 км от одноименной железнодорожной станции. В 30 м расположена остановка общественного транспорта, с помощью которого можно за 20-25 минут добраться до станций метро "Шулявская" или "Берестейская".
Застройщик запланировал на участке земли в 3,4 га строительство семи домов на 8, 16 и 26 этажей. Технология строительства - монолитно-каркасная, стены будут выложены из газоблока и утеплены минеральной ватой. Проектом предусмотрено закрытый от автомобилей двор, который жители смогут оставлять на двухуровневом закрытом паркинге на 570 машиномест.
Квартиры в жилом комплексе "Отрада" будут сдаваться с черновой отделкой. На полу строители сделают цементно-песчаную стяжку по технологии "плавающий пол" - это позволит конструкции противостоять нагрузкам, возникающим при усадке дома, и не пойти трещинами. В санузлах будет проложена гидроизоляция, стены - без отделки.
Укомплектованы все квартиры будут металлическими противоударными дверями, стальными радиаторами и металлопластиковыми окнами с двухкамерным стеклопакетом. Электропроводку проведут к распределительному щитку, в местах общего пользования установят счетчики электроэнергии, холодной воды и тепла. Отопление в жилом комплексе планируют сделать централизованным.
Квартиры в новом жилом комплексе доступны для покупки за полную стоимость со скидкой 10%, в рассрочку на 3 года или в кредит до 20 лет.
В мае 2019 году в ЖК "Отрада" можно купить квартиру по минимальной цене 606 981 грн - именно столько стоит однокомнатное жилье площадью 33,76 кв. м с учетом скидки 10% при полной оплате. По уже сложившейся на рынке новостроек традиции, чем больше комнат в квартире, тем ниже ценник квадратного метра - так, в этом ЖК он варьируется от 17 300 грн до 18 400.
На все квартиры в жилом комплексе можно оформить рассрочку или ипотеку от банков-партнеров "Киевгорстроя". Рассрочка предоставляется максимум на 3 года, ипотека - на 20 лет. Подробнее об условиях ипотечного кредитования в ЖК "Отрада" можно узнать в отделениях "Укргазбанка" и "Кристалбанка".