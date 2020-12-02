ОГХК збільшила прибуток у 6 разів завдяки ліквідації корупційних схем

Так, прибуток компанії в порівнянні з 2019 роком зріс у 6 разів - до 600 млн гривень. У ОГХК наголошують, що це стало можливим завдяки викоріненню корупції і зміни системи закупівель і реалізації продукції.

Фінансові результати ОГХК стали запорукою підвищення зарплат співробітникам виробничих філій компанії. За 2020 рік заробітні плати продемонстрували зростання на 20%.

Успішна робота компанії дозволяє перейти до фінального етапу підготовки АТ "ОГХК" до приватизації. Майбутньому інвестору буде пред'явлено низку вимог, який серед іншого включатиме пункти про заборону на скорочення робочих місць, а також зобов'язання щодо забезпечення соціального пакета для всіх представників трудового колективу.

"Слід зазначити, що в питаннях оптимізації операційного управління ОГХК зробила впевнений крок вперед. Для Фонду держмайна, який є представником акціонерів в особі держави ми були і до сих пір залишаємося показовим підприємством", - прокоментував підсумки року т.в.о. голови правління ОГХК Артур Сомов.

Відзначимо, до ОГХК наявний інтерес інвесторів з Австрії, Японії, ОАЕ та інших держав. ОГХК є одним з найбільших виробників титанової сировини в світі.