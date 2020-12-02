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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 23979 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 54622 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 101599 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107391 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121727 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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ОГХК увеличила прибыль в 6 раз благодаря ликвидации коррупционных схем

ОГХК увеличила прибыль в 6 раз благодаря ликвидации коррупционных схем

Киев  •  УНН

 • 12552 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Государственная “Объединенная горно-химическая компания”, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, подвела предварительные финансовые итоги 2020 года, передает УНН

Так, прибыль компании по сравнению с 2019 выросла в 6 раз - до 600 млн гривен. В ОГХК подчеркивают, что это стало возможным благодаря искоренению коррупции и изменению системы закупок и реализации продукции.

Финансовые результаты ОГХК стали залогом повышения зарплат сотрудникам производственных филиалов компании. За 2020 году заработные платы продемонстрировали рост на 20%.

Успешная работа компании позволяет перейти к финальному этапу подготовки АО “ОГХК” к приватизации. Будущему инвестору будет предъявлен ряд требований, который среди прочего будет включать пункты о запрете на сокращение рабочих мест, а также обязательства по обеспечению социального пакета для всех представителей трудового коллектива.
“Следует отметить, что в вопросах оптимизации операционного управления ОГХК сделала уверенный шаг вперед. Для Фонда госимущества, который является представителем акционеров в лице государства мы были и до сих пор остаемся показательным предприятием”, - прокомментировал итоги года врио главы правления ОГХК Артур Сомов.

Отметим, к ОГХК наличествует интерес инвесторов из Австрии, Японии, ОАЭ и других государств. ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

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