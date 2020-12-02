ОГХК увеличила прибыль в 6 раз благодаря ликвидации коррупционных схем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Государственная “Объединенная горно-химическая компания”, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, подвела предварительные финансовые итоги 2020 года, передает УНН.
Так, прибыль компании по сравнению с 2019 выросла в 6 раз - до 600 млн гривен. В ОГХК подчеркивают, что это стало возможным благодаря искоренению коррупции и изменению системы закупок и реализации продукции.
Финансовые результаты ОГХК стали залогом повышения зарплат сотрудникам производственных филиалов компании. За 2020 году заработные платы продемонстрировали рост на 20%.
Успешная работа компании позволяет перейти к финальному этапу подготовки АО “ОГХК” к приватизации. Будущему инвестору будет предъявлен ряд требований, который среди прочего будет включать пункты о запрете на сокращение рабочих мест, а также обязательства по обеспечению социального пакета для всех представителей трудового коллектива.
“Следует отметить, что в вопросах оптимизации операционного управления ОГХК сделала уверенный шаг вперед. Для Фонда госимущества, который является представителем акционеров в лице государства мы были и до сих пор остаемся показательным предприятием”, - прокомментировал итоги года врио главы правления ОГХК Артур Сомов.
Отметим, к ОГХК наличествует интерес инвесторов из Австрии, Японии, ОАЭ и других государств. ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.