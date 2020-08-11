ОГХК за пів року наростила обсяг виробництва майже на всіх напрямках

ukru
18:42 • 32651 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 68192 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 80792 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110343 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117111 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115861 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150655 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124889 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124619 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123825 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 80766 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101432 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 29298 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 75051 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 30276 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 75051 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101432 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 80766 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150655 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50439 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57860 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107553 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125849 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125268 перегляди
Актуальне
ОГХК за пів року наростила обсяг виробництва майже на всіх напрямках

ОГХК за пів року наростила обсяг виробництва майже на всіх напрямках

Київ • УНН

 • 9459 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. За 6 місяців 2020 року АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" наростило обсяг товарної продукції, що випускається на Вільногірському ГМК і Іршанському ГЗК на більшості напрямків роботи проти аналогічного періоду 2019 року. Про це йдеться у повідомленні ОГХК, передає УНН.

Так, на Вільногірському ГМК за пів року було вироблено на 36% більше порошкоподібного дистен-силліманітового концентрату і на 33% більше великого дистен-силліманітового концентрату. Сумарні обсяги виробництва концентратів сягнули понад 3,5 тис. тонн.

Більш ніж у 4 рази на ГМК зросло виробництво кварцового піску - з 7,4 тис. тонн за перше півріччя 2019 року до 32,4 тис. тонн за аналогічний період цього року. Показники виробництва рутилового концентрату при цьому не перевищили торішні показники.

Обсяг виробленого на Іршанському ГЗК ільменітового концентрату зріс на 13% і становив 92,4 тис. тонн.

Причиною зростання показників за одними позиціями і утримання на тому ж рівні інших керівництво ОГХК називає зміну виробничих орієнтирів. У пресслужбі відзначили, що на ОГХК постійно шукають нові ринки збуту і тестують оновлені технології збагачення сировини, що раніше не вважалося комерційно вигідним для підприємства.

"Ми створили для ОГХК новий фінансовий план і програму модернізації, що передбачають оптимізацію ресурсної бази підприємств, що входять в структуру компанії. Раціональний підхід до виробництва і комплексне використання потужностей родовищ для нас важливі не менше, ніж отримання максимальних прибуткових показників", - повідомляє в.о. голови правління АТ "ОГХК" Пітер Девіс.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" складається з двох філій - Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК. Підприємство є одним з провідних світових виробників титанової сировини. У 2018 році активи ОГХК оцінювалися в 3,4 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92