ОГХК за пів року наростила обсяг виробництва майже на всіх напрямках

Так, на Вільногірському ГМК за пів року було вироблено на 36% більше порошкоподібного дистен-силліманітового концентрату і на 33% більше великого дистен-силліманітового концентрату. Сумарні обсяги виробництва концентратів сягнули понад 3,5 тис. тонн.

Більш ніж у 4 рази на ГМК зросло виробництво кварцового піску - з 7,4 тис. тонн за перше півріччя 2019 року до 32,4 тис. тонн за аналогічний період цього року. Показники виробництва рутилового концентрату при цьому не перевищили торішні показники.

Обсяг виробленого на Іршанському ГЗК ільменітового концентрату зріс на 13% і становив 92,4 тис. тонн.

Причиною зростання показників за одними позиціями і утримання на тому ж рівні інших керівництво ОГХК називає зміну виробничих орієнтирів. У пресслужбі відзначили, що на ОГХК постійно шукають нові ринки збуту і тестують оновлені технології збагачення сировини, що раніше не вважалося комерційно вигідним для підприємства.

"Ми створили для ОГХК новий фінансовий план і програму модернізації, що передбачають оптимізацію ресурсної бази підприємств, що входять в структуру компанії. Раціональний підхід до виробництва і комплексне використання потужностей родовищ для нас важливі не менше, ніж отримання максимальних прибуткових показників", - повідомляє в.о. голови правління АТ "ОГХК" Пітер Девіс.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" складається з двох філій - Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК. Підприємство є одним з провідних світових виробників титанової сировини. У 2018 році активи ОГХК оцінювалися в 3,4 млрд грн.