ОГХК за полгода нарастила объем производства почти по всем направлениям
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. За 6 месяцев 2020 года АО “Объединенная горно-химическая компания” нарастило обьем выпускаемой товарной продукции на Вольногорском ГМК и Иршанском ГОК по большинству направлений работы относительно аналогичного периода 2019 года. Об этом говорится в сообщении ОГХК, передает УНН.
Так, на Вольногорском ГМК за полгода было произведено на 36% больше порошкообразного дистен-силлиманитового концентрата и на 33% больше крупного дистен-силлиманитового концентрата. Суммарные объемы производства концентратов составили более 3,5 тыс. тонн.
Более чем в 4 раза на ГМК выросло производство кварцевого песка - с 7,4 тыс. тонн за первое полугодие 2019 года до 32,4 тыс. тонн за аналогичный период этого года. Показатели производства рутилового концентрата при этом не превысили прошлогодних показателей.
Объем произведенного на Иршанском ГОК ильменитового концентрата вырос на 13% и составил 92,4 тыс. тонн.
Причиной роста показателей по одним позициям и удержание на том же уровне других руководство ОГХК называет изменение производственных ориентиров. В пресс-службе отметили, что на ОГХК постоянно ищут новые рынки сбыта и тестируют обновленные технологии обогащения сырья, которое раньше не считалось коммерчески выгодным для предприятия.
"Мы создали для ОГХК новый финансовый план и программу модернизации, предусматривающие оптимизацию ресурсной базы предприятий, входящих в структуру компании. Рациональный подход к производству и комплексное использование мощностей месторождений для нас важны не меньше, чем получение максимальных прибыльных показателей", - сообщает врио председателя правления АО "ОГХК" Питер Дэвис.
АО “Объединенная горно-химическая компания” состоит из двух филиалов - Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК. Предприятие является одним из ведущих мировых производителей титанового сырья. В 2018 году активы ОГХК оценивались в 3,4 млрд грн.