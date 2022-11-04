Офтальмолог розповів, з якого віку і чому дітям варто носити сонцезахисні окуляри не тільки влітку

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"Я люблю дуже дітям рекомендувати сонцезахисні окуляри з трьох років, тому що у дітей дуже багато алергічного кон'юнктивіту на сонячне випромінювання, на ультрафіолет. І з'являється такий кон'юнктивіт, як булижна мостова, тобто начебто камінцями вкрито, тоді доводиться призначати хімічні препарати, кортикостероїди, протизапальні препарати, антибіотики. Через це діткам потрібні обов'язково сонцезахисні окуляри", - розповів Риков.

Він зазначив, що бажано купувати окуляри в салоні, щоб поміряти відстані між зіницями. "Тому, що якщо зробити більшу відстань ми будемо мати враження розбіжної косоокості, а якщо меншу відстань, то ми будемо мати напругу акомодації, як для збіжної косоокості", - сказав Риков.

Лікар додав, що сонцезахисні окуляри – гігієнічна вимога. І носити їх варто не лише влітку.

«Як сніг з'являється, дуже багато синього кольору через це потрібно обов'язково сонцезахисні окуляри. У гірськолижників вони просто чорні, вони інтенсивно зафарбовані, тому що там дуже великий рівень ультрафіолету, і від ультрафіолету може бути пошкодження кон'юнктиви, може бути алергічний кон'юнктивіт і можуть бути запальні процеси», - сказав Риков.

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