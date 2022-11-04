Офтальмолог рассказал, с какого возраста и почему детям следует носить солнцезащитные очки не только летом

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"Я люблю очень детям рекомендовать солнцезащитные очки с трех лет, потому что у детей очень много аллергического конъюнктивита на солнечное излучение, на ультрафиолет. И появляется такой конъюнктивит, как булыжная мостовая, то есть вроде камнями покрыто, тогда приходится назначать химические препараты, кортикостероиды, противовоспалительные препараты, антибиотики. Поэтому деткам нужны обязательно солнцезащитные очки", - рассказал Рыков.

Он отметил, что желательно покупать очки в салоне, чтобы измерить расстояния между зрачками. "Потому что если сделать большее расстояние мы будем иметь впечатление расхожего косоглазия, а если меньшее расстояние, то мы будем иметь напряжение аккомодации, как для сходящегося косоглазия", - сказал Рыков.

Врач добавил, что солнцезащитные очки – гигиеническое требование. И носить их следует не только летом.

«Как снег появляется, очень много синего цвета из-за этого нужно обязательно солнцезащитные очки. У горнолыжников они просто черные, они интенсивно закрашены, потому что там очень большой уровень ультрафиолета, и от ультрафиолета может быть повреждение конъюнктивы, может быть аллергический конъюнктивит и могут быть воспалительные процессы, - сказал Рыков.

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