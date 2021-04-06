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Офтальмолог: до 50% короткозорих людей, які перенесли COVID-19, стикаються з погіршенням зору

Офтальмолог: до 50% короткозорих людей, які перенесли COVID-19, стикаються з погіршенням зору

Київ • УНН

 • 26422 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Коронавірус може негативно позначитися на зорі. У багатьох пацієнтів, які перенесли COVID-19 і зіткнулися з ускладненнями, після одужання зір відновлюється. Але у людей, які страждають на короткозорість вона може прогресувати і після одужання від коронавірусної інфекції. Про це в інтерв'ю УНН розповів доктор медичних наук, професор Сергій Риков.

Цитата

"Якщо до цього була короткозорість, то після і під час ковіду збільшується прогресування короткозорості з 28,5% до 50%. А короткозорістю, в основному, страждають молоді люди. Коронавірус дає стимул прогресування короткозорості. Ми ще до кінця не знаємо від чого саме прогресує (короткозорість - ред.) - від самого вірусу або від препаратів, які використовуються при лікуванні, від того комплексу заходів, які проводяться для порятунку людини", - розповів професор.

Деталі

За словами Рикова, прогресування короткозорості може спостерігатися у наступні три місяці після одужання від COVID-19 (отримання негативного тесту).

Також слід бути уважними до свого зору і людям які належать до груп ризику при коронавірусній інфекції, зокрема діабетикам і гіпертонікам.

"Їм варто звернути увагу. І які головні симптоми? Хворий не побачить крововиливи, він відчує помутніння, плаваючу хмарину, викривлення предметів, букв, випадання тексту - фрагмента або навіть цілого рядки. Об'єктивний метод - дослідження гостроти зору. Зір погіршується і пацієнт відчуває. Якщо своєчасно звертаються пацієнти, як тільки з'явилися симптоми, то в 90% це успішне лікування", - сказав лікар.

За словами офтальмолога, навіть якщо до зараження коронавірусною інфекцією у людини було 100% зір, то під час хвороби він може погіршаться, а в процесі одужання, у більшості випадків, відновлюватися. Але все ж не варто бути безтурботними і не відвідувати фахівця.

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