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Офтальмолог: до 50% близоруких людей, перенесших COVID-19, сталкиваются с ухудшением зрения

Киев  •  УНН

 • 26411 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Коронавирус может негативно отразится на зрении. У многих пациентов, перенесших COVID-19 и столкнувшихся с осложнениями, после выздоровления зрение восстанавливается. Но у людей, страдающих близорукостью она может прогрессировать и после выздоровления от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью УНН рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Рыков.

Цитата

“Если до этого была близорукость, то после и во время ковида увеличивается прогрессирование близорукости с 28,5% до 50%. А близорукостью в основном страдают молодые люди. Коронавирус дает стимул прогрессирования близорукости. Мы еще до конца не знаем от чего именно прогрессирует (близорукость — ред.) от самого вируса или от препаратов, которые используются при лечении, от того комплекса мероприятий, которые проводятся по спасению человека”, — рассказал профессор.

Детали

По словам Рыкова, прогрессирование близорукости может наблюдаться в последующие три месяца после выздоровления от COVID-19 (получения негативного теста).

Также следует быть внимательными к своему зрению и людям относящимся к группам риска при коронавирусной инфекции, в частности диабетикам и гипертоникам.

“Им стоит обратить внимание. И какие главные симптомы? Больной не увидит кровоизлияния, он почувствует помутнение, плавающее облако, искривления предметов, букв, выпадение текста — фрагмента или даже целой строчки. Объективный метод — исследования остроты зрения. Зрение ухудшается, и пациент чувствует. Если своевременно обращаются пациенты, как только появились симптомы, то в 90% это успешное лечение”, — сказал врач.

По словам офтальмолога, даже если до заражения коронавирусной инфекцией у человека было 100% зрение, то во время болезни оно может ухудшатся, а в процессе выздоровления, в большинстве случаев, восстанавливаться. Но все же не стоит быть беспечными и не посещать специалиста.

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