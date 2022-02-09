Офіційної делегації РФ не буде Мюнхенській конференції з безпеки - Захарова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Російські офіційні особи з різних причин не братимуть участь у Мюнхенській конференції з безпеки 18-20 лютого. Про це заявила у середу на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН із посиланням на ТАСС.
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"За інформацією МЗС Росії, російські офіційні особи на майбутньому 18-20 лютого поточного року засіданні Мюнхенської конференції з питань політики та безпеки з різних причин участі не братимуть", - сказала вона.
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Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомляв, що Володимир Путін не візьме участі в Мюнхенській конференції ні очно, ні з відеозв'язку.
Приблизно 35 глав держав та урядів візьмуть участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 18-20 лютого. Очікується, що США представлятимуть віце-президент Камала Харріс та держсекретар Ентоні Блінкен, німецьку делегацію очолить канцлер Олаф Шольц. Також очікується участь президента України Володимира Зеленського.