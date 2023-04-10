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Офіційно: Руслан Кравченко призначений головою Київської ОДА

Офіційно: Руслан Кравченко призначений головою Київської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської ОДА, підписавши відповідний указ, передає УНН.

Цитата

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №204/2023.

Раніше

Кабінет міністрів України сьогодні погодив призначення Руслана Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

Доповнення

Руслан Кравченко керував Бучанською окружною прокуратурою. Саме Кравченко підтримував державне обвинувачення у справі за підозрою у державній зраді колишнього президента Віктора Януковича.

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