Офіційно: Руслан Кравченко призначений головою Київської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської ОДА, підписавши відповідний указ, передає УНН.
Цитата
"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №204/2023.
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Кабінет міністрів України сьогодні погодив призначення Руслана Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
Доповнення
Руслан Кравченко керував Бучанською окружною прокуратурою. Саме Кравченко підтримував державне обвинувачення у справі за підозрою у державній зраді колишнього президента Віктора Януковича.