Официально: Руслан Кравченко назначен главой Киевской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главы Киевской ОГА, подписав соответствующий указ, передает УНН.
Цитата
"Назначить Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в указе №204/2023.
Ранее
Кабинет министров Украины сегодня согласовал назначение Руслана Кравченко на должность главы Киевской областной государственной администрации.
Дополнение
Руслан Кравченко руководил Бучанской окружной прокуратурой. Именно Кравченко поддерживал государственное обвинение в деле по подозрению в государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.