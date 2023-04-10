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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Официально: Руслан Кравченко назначен главой Киевской ОГА

Официально: Руслан Кравченко назначен главой Киевской ОГА

Киев • УНН

 • 1313065 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главы Киевской ОГА, подписав соответствующий указ, передает УНН.

Цитата

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в указе №204/2023.

Ранее

Кабинет министров Украины сегодня согласовал назначение Руслана Кравченко на должность главы Киевской областной государственной администрации.

Дополнение

Руслан Кравченко руководил Бучанской окружной прокуратурой. Именно Кравченко поддерживал государственное обвинение в деле по подозрению в государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.

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