Уряд погодив призначення Кравченка на посаду голови Київської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні погодив призначення Руслана Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Деталі
За його словами, Кабінетом міністрів України:
• Призначено Ярмистого Максима Миколайовича державним секретарем Міністерства освіти і науки України.
Погоджено призначення:
• Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації;
• Грицай Ірини Олегівни заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
«Звільнено Ярмистого Максима Миколайовича з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті», - написав Мельничук.
Погоджено звільнення:
• Гомона Олександра Вікторовича з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області;
• Волкова Юрія Віталійовича з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області.
Доповнення
Руслан Кравченко - керівник Бучанської окружної прокуратури. Саме Кравченко підтримував державне обвинувачення у справі за підозрою у державній зраді колишнього президента Віктора Януковича.