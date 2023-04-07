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Уряд погодив призначення Кравченка на посаду голови Київської ОДА

Уряд погодив призначення Кравченка на посаду голови Київської ОДА

Київ • УНН

 • 1069240 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні погодив призначення Руслана Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

За його словами, Кабінетом міністрів України:

• Призначено Ярмистого Максима Миколайовича державним секретарем Міністерства освіти і науки України.

Погоджено призначення:

• Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації;
• Грицай Ірини Олегівни заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

«Звільнено Ярмистого Максима Миколайовича з посади першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті», - написав Мельничук.

Погоджено звільнення:

• Гомона Олександра Вікторовича з посади голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області;
• Волкова Юрія Віталійовича з посади голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області.

Доповнення

Руслан Кравченко - керівник Бучанської окружної прокуратури. Саме Кравченко підтримував державне обвинувачення у справі за підозрою у державній зраді колишнього президента Віктора Януковича.

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