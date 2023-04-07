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Правительство согласовало назначение Кравченко на должность главы Киевской ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня согласовал назначение Руслана Кравченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

По его словам, Кабинетом министров Украины:

• Назначен Ярмистый Максим Николаевич государственным секретарем Министерства образования и науки Украины.

Согласовано назначение:

• Кравченко Руслана Андреевича председателем Киевской областной государственной администрации;
• Грицай Ирины Олеговны заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

«Уволен Ярмистый Максим Николаевич с должности первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти», - написал Мельничук.

Согласовано увольнение:

• Гомона Александра Викторовича с должности председателя Обуховской районной государственной администрации Киевской области;
• Волкова Юрия Витальевича с должности председателя Фастовской районной государственной администрации Киевской области.

Дополнение

Руслан Кравченко – руководитель Бучанской окружной прокуратуры. Именно Кравченко поддерживал государственное обвинение по делу по подозрению в измене бывшего президента Виктора Януковича.

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