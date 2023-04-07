Правительство согласовало назначение Кравченко на должность главы Киевской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня согласовал назначение Руслана Кравченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя КМУ в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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По его словам, Кабинетом министров Украины:
• Назначен Ярмистый Максим Николаевич государственным секретарем Министерства образования и науки Украины.
Согласовано назначение:
• Кравченко Руслана Андреевича председателем Киевской областной государственной администрации;
• Грицай Ирины Олеговны заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
«Уволен Ярмистый Максим Николаевич с должности первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти», - написал Мельничук.
Согласовано увольнение:
• Гомона Александра Викторовича с должности председателя Обуховской районной государственной администрации Киевской области;
• Волкова Юрия Витальевича с должности председателя Фастовской районной государственной администрации Киевской области.
Дополнение
Руслан Кравченко – руководитель Бучанской окружной прокуратуры. Именно Кравченко поддерживал государственное обвинение по делу по подозрению в измене бывшего президента Виктора Януковича.