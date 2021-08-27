Офіційно: Кріштіану Роналду став гравцем “Манчестер Юнайтед”

Цитата

“Ласкаво просимо додому”, — йдеться в повідомленні клубу.

Деталі

Журналіст Ромео Агресті повідомив, що МЮ запропонували “Ювентусу” за португальського нападаючого 28 млн євро.

Роналду виступав за “Манчестер Юнайтед” з 2003 по 2009 рік. У складі МЮ він став триразовим чемпіоном Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) і переможцем Ліги чемпіонів.

Роналду перейшов в “Ювентус” в 2018 році. За час виступу в туринському клубі Кріштіану зіграв 133 гри у всіх турнірах, в яких забив 101 м’яч. За всю кар’єру португалець провів 912 ігор, в яких зумів відзначитися 730 раз.