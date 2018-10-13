Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,98 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,98 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 жовтня встановлені на такому рівні:
27.984519 грн за долар;
32.392081 грн за євро;
0.419100 грн за російський рубль;
37.023752 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 жовтня курс усіх валют не змінився.